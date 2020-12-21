Ученые выяснили, как быстро избавиться от навязчивых мыслей

Ученые выяснили, как быстро избавиться от ненужных мыслей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Навязчивые мысли время от времени преследуют каждого. А избавиться от них - дело не из легких. Но ученые из США похоже нашли выход. Нейробиологи и психологи из Университета штата Колорадо в Боулдере и Техасского университета в Остине выяснили, как одни мысли в мозге сменяются другими. Их исследование опубликовали в журнале Еurek Аlert!.

Всего в эксперименте приняли участие 60 добровольцев.

Предварительно им сделали МРТ мозга, после чего начали показывать изображения предметов, лиц и сцен из жизни. У волонтеров было четыре секунды на то, чтобы рассмотреть картинку. Затем участникам предлагали подумать о чем-нибудь другом, полностью "очистить" мысли или же подавить их.

В итоге ученые пришли к выводу, что замена и очистка - самые быстрые способы избавиться от ненужных мыслей. То есть когда человек пытается быстро переключиться на другую мысль или очищает сознание через медитации, то ненужные размышления улетучиваются гораздо быстрее. Правда, третий метод - подавления - оказался пусть не таким быстрым, зато самым эффективным. Если человек пытается подавить старую мысль новой, то это занимает гораздо больше времени, но всё-таки приводит к желаемому результату.