Плюсы нового штамма коронавируса назвал иммунолог

Иммунолог отметил, что корь в разы быстрее может распространиться среди населения, чем коронавирус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о плюсах нового штамма коронавируса.

«В любом случае, эпидемия остановится, когда образуется иммунная прослойка не менее 60-70%. Как скоро это произойдет, зависит в том числе и от контагиознозности вируса. Поэтому с этой точки зрения ускорение распространения вируса – положительный фактор. Надо строить новые госпитали и совершенствовать лечение, чтобы люди не умирали», – сказал РИА «Новости» Жемчугов.

Специалист отметил, что мутации - это эволюция вируса. Они помогают ему захватить как можно больше территорий для того, чтобы остаться в мире.

Он подчеркнул, что говорить о том, что новый тип более заразнее своего предшественника пока рано. Подсчеты, как правило, занимают несколько недель. Иммунолог привел в пример корь, которая в разы быстрее может распространиться среди населения.

«Если раньше один заболевший заражал от одного до двух человек, до трех, но не более, то теперь, если это умножить на 0,7, на 70%, то получится примерно 2,5 – то есть, это незначительное совершенно отличие, которое не должно никого пугать. Могу привести в пример корь, при которой один человек может заразить 18-20 других», – отметил врач.

Напомним, прошедшие выходные ознаменовались новостями из Англии, где власти объявили об усилении эпидемиологических правил из-за выявленного нового типа коронавируса. По словам премьер-министра Бориса Джонсона новый тип инфекции распространяется в разы быстрее. Власти посоветовали британцам не покидать без надобности своих домов и встречать новый год в кругу семьи. Позднее издание Daily Mail сообщило, что британцы массово покидают Лондон.

К утру понедельника более 20 государств, в том числе и Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.