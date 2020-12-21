Треть украинцев назвала своего президента «неудачником года» Фото: REUTERS

Треть жителей Украины невысокого мнения о собственном президенте – они назвали его «неудачником года», при этом 14,5% населения считает своего лидера «политиком года», сообщил фонд «Демократические инициативы» по результатам опроса.

Правда, у экс-президента Петра Порошенко поклонников еще меньше. «Политиком года» его считают всего 9,2% населения. Но и неудачником его назвали всего 13,8% опрошенных.

Председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука хвалили 6,2% украинцев, «неудачником» его обозвали - 2,5%. Юлии Тимошенко, которая является сейчас лидером партии «Батькивщина», «политиком года» считают 5,4% опрошенных и 2,3% назвали ее неудачником.

Украинцев опрашивали с 5 по 13 декабря методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Результаты опубликованы после беседы с 2004 гражданами от 18 лет и старше.

В июне этого года рейтинг президента Украины Владимира Зеленского обвалился почти в два раза, в то же время выросла поддержка экс-лидера незалежной Петра Порошенко. С сентября прошлого года рейтинг действующего президента упал с 56,1% до 25,3%.