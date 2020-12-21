Аналитик рассказал, что ждет рубль на этой неделе

Аналитик рассказал, что ждет рубль в ближайшие дни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля на предстоящей неделе окажется стабильным. Такой прогноз сделал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Эксперт добавил, что во второй половине недели не исключен некоторый рост отечественной валюты.

«Поддержку российской валюте во второй половине недели должен оказать пик по налоговым выплатам, объем которых в декабре мы оцениваем в 2,4 трлн рублей (на 53% больше ноябрьских цифр). Таким образом, потенциальное ослабление рубля в начале недели может быть компенсировано ростом активности экспортеров на валютном рынке в ее второй половине. Прогнозируемый диапазон курса - 73-75 рублей за доллар», - цитирует аналитика «Российская газета».

Напомним, ранее Центробанк России опубликовал курс доллара и евро по отношению к российской валюте на вторник, 22 декабря. Согласно данным регулятора, курс доллара вырастет почти на полтора рубля и составит 74,6 рубля, евро также подорожает, курс достигнет 91 рубля, передает «Свободная пресса».