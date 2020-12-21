Узбекских мигрантов будут прививать «Спутником V» перед поездкой в РФ

Вакциной «Спутник V» решили прививать мигрантов из Узбекистана, которые ездят на заработки в Россию. Для этого страна закупит у Москвы один миллион доз, сообщил 21 декабря посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев.

«Подписано соглашение о поставках миллиона доз препарата для вакцинирования выезжающих на заработки в Россию трудовых мигрантов», - сообщил Тюрденев журналистам.

Уже в следующем году Узбекистан собирается заключить контракт на поставку из РФ второй вакцины от COVID-19 – «ЭпиВакКороны», пишет "Интерфакс".

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в начале декабря лично доставил в Ташкент 100 доз «Спутника V». Их должны были проверить и зарегистрировать в стране, чтобы запустить промышленное производство.

Ранее стало известно, что Европейский регулятор одобрил использование вакцины Pfizer-BioNTech на территории Евросоюза. Еврокомиссия рассчитывает уже вечером, 21 декабря утвердить разрешение регулятора.