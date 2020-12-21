"Таракан, который начал быстрее размножаться": вирусолог оценил опасность британского штамма коронавируса

Вирусолог оценил опасность британского штамма коронавируса Фото: REUTERS

Только мы свыклись с коронавирусом, как он начал подкидывать новые "сюрпризы". Новый британский вариант COVID-19 уже несколько дней не уходит из новостной повестки. Но так ли он страшен на самом деле, объяснил вирусолог Павел Волчков.

Известно, что британский тип коронавируса распространяется в 1,7 раз быстрее, чем изначальный. При этом он не вызывает более негативных последствий или симптомов.

- Пока что это только про размножение. Он как таракан, который лишь начал быстрее размножаться, - объяснил вирусолог в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что сейчас СOVID-19 в принципе распространяется быстрее, чем раньше. Другой вопрос - насколько. Британцы назвали эту цифру, остальные страны пока не подсчитали.

- Большинство стран, действительно, не посчитали, на сколько их текущий COVID-19 распространяется быстрее, чем исходный вирус? Скорее всего, быстрее. На сколько? Непонятно. Есть британцы, которые сказали, что их в 1,7 раз быстрее. Но эту цифру пока не с чем сравнивать, - отметил Волчков.

Понятно одно - чем быстрее распространяется вирус, тем жестче нужно ограничивать социальные контакты. В этом плане власти Британии действуют абсолютно верно, отметил вирусолог.