Инфекционист прокомментировал появление «британского» штамма коронавируса

Инфекционист прокомментировал сообщения о новом штамме коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появление новых штаммов коронавируса можно рассматривать как положительное явление. Такой фактор означает, что вирус мутирует, становится менее опасным и агрессивным, и со временем способен перейти в разряд обычного сезонного заболевания. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, комментируя новости о появлении и распространении в Великобритании нового штамма ковида.

«Штаммы появляются всt время, это уже седьмой или восьмой штамм. У них есть разные свойства. Как говорят, он более заразный, но менее токсичный и опасный. Это может быть предвестником того, что происходят мутации, которые в дальнейшем позволят коронавирусу превратиться в сезонное заболевание», — цитирует инфекциониста RT.

При этом эксперт добавил, что методы защиты от новой инфекции будут аналогичны тем, что уже использовались в разных странах в период волны первого штамма COVID-19.

Напомним, ранее в России было объявлено о приостановке авиасообщения с Великобританией с 22 декабря. Временные ограничения вводятся пока на неделю, передает газета «Известия».