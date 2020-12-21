14 нижегородцам вручены почетные знаки губернатора за вклад в предотвращение коронавирусной инфекции

21 декабря 14 врачам и волонтерам были вручены первые Почетные знаки губернатора Нижегородской области «За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Новая награда учреждена по инициативе Глеба Никитина специально для тех, кто внес особый вклад в борьбу с пандемией.

— Подводя итоги года, мы благодарим тех, кто встал плечом к плечу на защиту своих соотечественников. В первую очередь, я говорю о медицинских работниках. Многие из них на посту, они продолжают бороться за жизнь нижегородцев. Мы получаем огромное количество благодарных отзывов от тех, кого они спасли, - отметил Глеб Никитин.

До конца года Почетным знаком будет отмечено в целом 100 нижегородцев – 90 медработников и 10 волонтеров.

— Почетный знак вручается тем, кто особенно отличился в борьбе с коронавирусом, - это волонтеры, медицинские работники и сотрудники специальных служб, которые помогают нам организовывать жизнь таким образом, чтобы вирус не имел ни малейшего шанса на победу, - сказал Глеб Никитин.

Кроме того, 22 волонтера получили памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Как сообщил Глеб Никитин, аналогичные награды получат еще 170 волонтеров. В целом добровольцы в период пандемии выполнили уже более 700 заявок на оказание помощи.

— Около 2000 волонтеров-нижегородцев с весны развозят лекарства, продукты пожилым, помогают жителям. Еще 1,5 тысячи волонтеров-медиков ежедневно трудятся, оказывая поддержку врачам. В Нижегородской области живут люди, которые достойны славы своих предков, всегда готовые сплотиться, проявить отвагу и встать на защиту сограждан, - подчеркнул Глеб Никитин.