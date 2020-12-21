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Коронавирус Covid-19

Собянин: свыше половины медиков Москвы переболели COVID-19

Мэр присутствовал на вручении госнаград группе столичных врачей
Анастасия РЫШКОВА
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Собянин сообщил, что свыше половины столичных медиков переболели коронавирусной инфекцией.

Собянин сообщил, что свыше половины столичных медиков переболели коронавирусной инфекцией.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, сколько столичных медиков переболели коронавирусной инфекцией.

"Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью", - сказал Собянин.

Он присутствовал на вручении госнаград группе столичных медицинских работников, отличившихся в борьбе с пандемией.

Напомним, что согласно данным оперативного штаба за последние сутки в России выявлено 29 350 случаев инфицирования коронавирусом. Специалисты провели более 86 миллионов тестов на коронавирус.

Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 877 727 случаев COVID-19.

В понедельник Владимир Путин поздравил центр Гамалеи и AstraZeneca с подписанием соглашения по вакцине. Президент отметил, что этот шаг станет большой надеждой для всего мира в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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