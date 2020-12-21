Нарколог: алкоголь может ослабить действие вакцины от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ослабление действия вакцины от коронавируса и другие неизученные побочные реакции могут последовать при употреблении алкоголя во время вакцинации. Об этом сообщил президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог и эксперт Общественной палаты Руслан Исаев.

«Ограничение алкоголя во время вакцинации не связано напрямую с угнетением иммунитета, оно связано с побочными эффектами», - добавил эксперт.

По его словам, у людей, переболевших COVID-19, часто появляется депрессия, но это не является триггером к злоупотреблению алкоголем. По данным Минздрава на весну 2020 года, 2-3% россиян злоупотребляли спиртным. В отдельных регионах до 5% населения.

Исаев отметил, что изменение отношения к алкоголю и реакция организма на него связаны у вылечившихся от COVID с последствиями болезни. Изменяется работа разных органов, последствия могут быть совершенно разными, пишет "Интерфакс". Естественно, если были затронуты органы желудочно-кишечного тракта, все реакции и на алкоголь, и на пищу будут извращены, сказал эксперт.

Он посоветовал в Новый год россиянам пить спиртные напитки поменьше и снизить их градус. А также не смешивать алкоголь разного градуса, потому что организму сложнее работать в режиме постоянной «смены команд».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, можно ли употреблять алкоголь в период вакцинации от коронавируса.