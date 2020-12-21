Назван фактор, делающий "британский" коронавирус более заразным Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый "британский" штамм коронавируса уже заполонил всю новостную повестку. Но знаем мы о нем не так много. Руководитель медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский объяснил, почему новый тип COVID-19 более заразный.

Все дело в одной из мутаций в белке, из которого построены «шипы» коронавируса. Именно эта мутация особенно встревожила ученых. Проще говоря, это изменение облегчает проникновение вируса в клетки человека. А значит, COVID-19 становится более заразным - примерно на 71%, как подсчитали исследователи британской консультативнои группы по угрозам от новых респираторных вирусов.

- У людей, заразившихся новым штаммом, выше вирусная нагрузка в верхних дыхательных путях. У пациентов брали смывы из ротоглотки и носоглотки, и концентрация вирусных частиц на слизистых была ощутимо выше среднего уровня, - пояснил Ильинский в интервью kp.ru.

По словам специалиста, при кашле, чихании, разговоре, да и в принципе при любом выдыхании воздуха такие больные выделяют больше вируса. Как следствие, инфекция распространяется быстрее.