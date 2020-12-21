В ЦБ спрогнозировали темпы рост ипотечного портфеля по итогам 2020 года

2020 год может побить все ипотечные рекорды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Центральном банке России спрогнозировали темпы роста ипотечного портфеля российских банков по итогам 2020 года. Аналитики допускают, что показатели могут превысить прошлогодние на 20 процентов.

Только по итогам ноября ипотечный портфель крупнейших банков страны вырос на 2,7 процента. Это чуть меньше показателей сентября и октября, тогда было около 3 процентов.

Примерно треть всех жилищных займов приходится на программу «Льготной ипотеке под 6,5%». Всего с момента запуска данного вида кредитования, сумма займов составила около 875 млрд рублей (155 млрд в ноябре). Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале Центробанка России «О развитии банковского сектора».

Эксперты рынка высказывают опасения относительно стремительного роста жилищного кредитования и цен на недвижимость, а вот в ЦБ пока не усмотрели тревожных сигналов. Качество портфеля ипотеки у регулятора больших опасений не вызывает, тем не менее, индикаторы потенциальных рисков имеются.

Например, россияне спешат попасть в льготную программу, имея минимальный первоначальный взнос. Доля таких кредитов стабильно растет, если в II квартале 2020 года на них приходилось 23,9%, то в III - 31,7%, пишет газета "Известия".

С мая по октябрь просроченная задолженность выросла на 5 процентов, но пока это не отражается на кредитных портфелях. Если говорить о сумме общего долга, то по данным на 1 ноября она достигла 8,88 трлн рублей. За год показатель увеличился на 22,1%.

Ранее сообщалось, что кабмин планирует упростить процедуру получения налогового вычета за покупку квартиры в ипотеку. Теперь не нужно будет предоставлять документы о праве на вычет, сообщает ФАН.