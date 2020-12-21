У 40% COVID-пациентов фиксируют низкий уровень кальция Фото: Олег ЗОЛОТО

Низкий уровень альбумин скорректированного кальция был зафиксирован у 40% госпитализированных с COVID-19 пациентов, сообщила член-корреспондент РАН, директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Наталья Мокрышева.

Она отметила, что речь идет в основном о тяжелых пациентах или в состоянии средней степени тяжести.

В ходе онлайн-собрания научного совета РАН «Науки о жизни» она добавила, что ни у одного из госпитализированных с заниженным количеством кальция до болезни не фиксировалось ни признаков гипокальциемии, ни акцентов на дефицит витамина D.

«Мы получили свидетельство о том, что почти 40% пациентов, госпитализированных к нам с коронавирусом, а к нам госпитализировались пациенты, в большинстве своем, в тяжелом и среднетяжелом состоянии, имели низкий уровень альбумин скорректированного кальция», - сказала Мокрышева.

По ее словам, ранее были получены данные о том, что в среднем по России гипокальциемия встречается не более чем у 5-11% населения, пишет ТАСС.

Дефицит витамина D при этом был у 87% пациентов. У 8% он был «недостаточным», а у 5% нормальным.

«Низкая сатурация (насыщение крови кислородом - прим. ред.) у пациентов, госпитализированных в наш стационар, ассоциировалась с более низким уровнем витамина D и с более выраженной гиперкальциемией», - подвел итог эксперт.

Ученые и врачи утверждают, что даже в солнечный сезон современному человеку может не хватать витамина D. «КП» выяснила, насколько реальна эта угроза и как не заработать передозировку, пытаясь восполнить дефицит.