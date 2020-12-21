Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против членов Координационного совета оппозиции. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении членов Координационного совета белорусской оппозиции "по факту создания экстремистского формирования и руководства им". Среди подозреваемых ряд известных фамилий: Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Павел Латушко и другие.

"Генеральная прокуратура с учетом данных, полученных в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела в отношении членов так называемого Координационного совета по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса, приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении по факту создания экстремистского формирования и руководства им", - сказано в сообщении.

Напомним, после президентских выборов 9 августа на улицах республики начались массовые беспорядки.

Одна из участниц этих выборов Светлана Тихановская считает, что голоса на избирательных участках были вброшены. Позднее она уехала из Белоруссии в Литву.