В Госдуме объяснили, почему родителям нужно платить зарплату до совершеннолетия детей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Госдуме разрабатывают законопроект, согласно которому родителям могут выплачивать пособия на детей, пока последние не достигнут совершеннолетия. Депутаты ссылаются на опыт Франции, там подобными выплатами удалось решить демографическую проблему и теперь на четырех взрослых приходится столько же несовершеннолетних. В России показатель ниже: на это же число взрослых приходится только трое несовершеннолетних.

Депутат Государственной думы Олег Шейн объяснил уверен, что с той рождаемостью, которая сегодня есть в стране, через 50 лет наше государство станет в половину меньше.

Сегодня есть выплаты на детей до 3 лет, но при условии, что доходы родителей в пределах двух прожиточных минимумов на члена семьи. Тем, у кого дети до 8 лет, полагаются разовые выплаты.

- Мы должны говорить обо всех семьях, возможно отсекая только верхушку общества, вот эти 5% людей, которые действительно не испытывают никакого недостатка в деньгах, - отметил в беседе с ОТР депутат.

По каким параметрам будут решать положена выплата или нет, еще обсуждается. Называются суммы выплат, превышающие прожиточный минимум.

- Я думаю, что по итогам января мы отправим документ на официальное заключение в правительство Российской Федерации. Мы будем предлагать выплачивать сумму на каждого ребенка, что дети имели возможность хорошо покушать, родители могли купить им средства гигиены и так далее. Этот тот минимум, от которого мы должны отталкиваться, - заключил Шейн.

Уже в новом году в России может измениться порядок выплат на детей от трех до семи лет. Сегодня при расчете среднедушевого дохода семьи для определения права на получение такого ежемесячного пособия не учитываются малыши, которые находятся под опекой. Минтруд планирует внести изменения, согласно которым их тоже будут принимать во внимание, сообщает газета "Известия".