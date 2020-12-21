В Госдуме перечислили способы повышения пенсий россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ввести плоскую шкалу для расчета и оплаты пенсий россиянам.

Он отметил, что в данный момент до одного миллиона рублей эта шкала составляет 22%, а потом 10%.

«Надо сделать так, чтобы было всегда 22%. Во-вторых, конфискованные у коррупционеров деньги нужно не размывать в общем бюджете, а окрашивать и использовать для обеспечения роста пенсий», — заявил председатель комитета по труду и социальной политике в эфире НСН.

Нилов при этом не смог ответить, какую пенсию можно считать максимальной в данный момент на территории России. Так летчики и космонавты, например, получают больше сотни тысяч рублей.

Он уверен, что для каждой отдельной категории должен быть свой максимально допустимый уровень. При этом желание россиян получать около 45 тысяч рублей он не считает завышенным.

Большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30 – 45 тысяч рублей. Причем около половины опрошенных хотят получать больше 45 тысяч - на уровне средней зарплаты по стране. И каждый третий - не менее 30 тысяч. Но одно дело наше желание. И совсем другое - возможности. KP.RU посчитал, насколько это возможно.