В Госдуме перечислили способы повышения пенсий россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ввести плоскую шкалу при уплате страховых взносов, а также перенаправить конфискованные у коррупционеров деньги для обеспечения роста пенсий.

«Во-первых, нужно ввести плоскую шкалу при уплате страховых взносов. Сегодня до миллиона рублей она составляет 22%, а потом 10%. Надо сделать так, чтобы было всегда 22%. Во-вторых, конфискованные у коррупционеров деньги нужно не размывать в общем бюджете, а окрашивать и использовать для обеспечения роста пенсий», — заявил председатель комитета по труду и социальной политике в эфире НСН.

Нилов добавил, что сегодня есть россияне, коротые получает пенсию на уровне прожиточного минимума, в некоторых регионах это 8-9 тысяч рублей. Он отметил, что эти пенсионеры имеют право требовать повышения выплат и индексации, если они работают.

Он уверен, что для каждой отдельной категории должен быть свой максимально допустимый уровень. При этом желание россиян получать около 45 тысяч рублей он не считает завышенным.

Большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30 – 45 тысяч рублей. Причем около половины опрошенных хотят получать больше 45 тысяч - на уровне средней зарплаты по стране. И каждый третий - не менее 30 тысяч. Но одно дело наше желание. И совсем другое - возможности. KP.RU посчитал, насколько это возможно.