Снижают ли мутации коронавируса точность тестов, ответил биолог Фото: REUTERS

Многие эксперты считают, что мутации коронавируса, известные к сегодняшнему дню, на точности тестов никак не скажутся. Однако некоторые опасения все же есть.

- Нынешние тест-системы для диагностики COVID-19 основаны на предположении, что коронавирус имеет определенную последовательность нуклеотидов (фрагментов генома вируса. - Ред.). Если эта последовательность изменится, тест-системы могут начать работать хуже, - объяснил эволюционный биолог Георгий Базыкин в интервью kp.ru.

По его словам, из-за мутаций чувствительность тестов может снизиться. И, как следствие, станет больше ложноотрицательных результатов.

Напомним, на прошлой неделе весь мир облетела тревожная новость о том, что Британии выявлен новый вариант коронавируса. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новая разновидность вируса на 70% более заразна, чем предыдущая. Вскоре после этого в Лондоне ввели максимальный уровень ограничений.