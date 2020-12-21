Минюст США обвинил Россию в масштабной кибератаке на сети правительства

Минюст США: ответственность за масштабную кибератаку на сети правительства США несет РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр юстиции США Уильям Барр обвинил Россию в масштабной кибератаке на сети американского правительства.

«Я согласен с оценкой госсекретаря Майка Помпео. Несомненно, похоже, что это Россия», - сказал он, не приведя никаких доказательств.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в ответ на просьбу журналистов прокомментировать министра ситуацию.

18 декабря такое же заявление сделал глава дипломатии США Майк Помпео. Он выразил уверенность, что российские агенты несколько месяцев подряд совершали попытки проникнуть в сети американских государственных и частных учреждений. Также он обвинил Москву в атаке на сети других госудрств и иностранных компаний.

Саму атаку Помпео назвал "попыткой внедрить элементы кода в системы правительства США с помощью программы, разработанной третьей стороной".

Президент США Дональд Трамп в свою очередь не согласился с заявлением госсекретаря Майка Помпео о том, что за недавними кибератаками на американские правительственные учреждения стоят «российские хакеры».