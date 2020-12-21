В Эстонии изобрели вакцину от COVID-19, но заявили о нехватке денег на испытания. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстонское предприятие Icosagen заявило, что изобрело эффективную вакцину от коронавирусной инфекции. Она прошла испытания на животных, но на вторую фазу (испытания на людях) у фирмы нет денег. Об этом в понедельник сообщил владелец предприятия, биомедицинский технолог, академик Март Устав.

Ученый отметил, что вирус непрерывно мутирует, тем сам нагоняя панику на население многих государств мира. В данный период общественность волнует новый тип инфекции, выявленный в Великобритании. Разработчики эстонского лекарства отмечают, что компонентами новой вакцины являются антитела, взятые у одного тартуского пациента. По мнению ученого именно они помогут одолеть большинство известных мутаций, сообщает канал ERR.

"Существует лишь одна теоретическая мутация, которую невозможно подавить. Все остальные лекарство подавляет", - заявил Устав.

Он отметил, что для испытаний на людях необходима сумма в размере 10 миллионов евро, но таких денег нет.

Напомним, что ранее общественность была обеспокоена заявлением британских властей о выявленном новом типе коронавируса, который опаснее и заразнее предшествующий на 70%.