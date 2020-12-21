Число пострадавших при пожаре на западе Москвы выросло до 4 человек Фото: скриншот

Число пострадавших при пожаре в многоэтажке на западе Москвы выросло до четырех человек, еще один погиб, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в жилом доме на улице Академика Павлова.

«При пожаре в доме на улице Академика Павлова, шестеро спасены. Возгорание ликвидировано, его площадь составила 30 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в квартире на 10-м этаже 14-этажного дома. В подъезде наблюдалось сильное задымление, сообщили СМИ, поэтому спасатели МЧС, прибывшие на место, сначала бросили все силы на спасение людей.

В 10-го этажа спустили двоих детей при помощи специализированной лестницы.

В Краснодаре из-за пожара в квартире многоэтажки 18 декабря эвакуировали 30 человек. Восемь человек были спасены из огня.