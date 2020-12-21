Сайт и радио «Комсомольская правда» объявляют о марафоне, посвященном Дню энергетика

Отметим же достойно главный праздник едва ли не главной отрасли страны!

Этот праздник родился в 1966 году. Он стал своего рода общественным признанием социальной значимости профессии. Но начало самому российскому топливно-энергетическому комплексу было положено ещё в XIX веке.

В настоящее время он занимает четвёртое место в мире по объёмам выработки и экспорта электроэнергии и является ведущей отраслью отечественной экономики. Ее вклад в экономику превышает 3% ВВП.

На этом поприще трудится в России более 2 млн человек. Без них и новогодняя елка не засияет разноцветнами огоньками! Не будет ни тепла, ни света!

Поэтому давайте все вместе поздравим людей столь важной профессии!

А для настроения мы пригласили в студию политиков, любимых артистов кино и театра, музыкантов.

Отметим же достойно главный праздник едва ли не главной отрасли страны!