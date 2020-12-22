Зачем закрывать границы из-за «британского» коронавируса-мутанта, объяснил генетик Фото: REUTERS

Новый британский тип коронавируса заставил многие страны вновь закрыть границы. Многим эти ограничения кажутся чрезмерными, но эксперты уверяют, что лучше перестраховаться.

Руководитель медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский считает, что закрытие границ полностью оправдано.

- Распространение нового штамма повышает и без того огромную нагрузку на системы здравоохранения государств. Даже если на практике увеличение заразности окажется относительно небольшим, при нынешних масштабах заболеваемости любая капля может стать критичной, - объяснил он в интервью kp.ru.

Напомним, Россия также приостанавливает авиасообщение с Великобританией. Полеты прекратятся в полночь 22 декабря. Пока они приостанавливаются на неделю. Дальнейшие решения Оперштаб будет принимать исходя их эпидемиологической ситуации.

Закрывать границы с Британией начали и другие страны. Такое решение уже приняли Колумбия, Чехия, Хорватия и Финляндия.