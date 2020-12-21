РФПИ: «Спутник V» будет эффективен против британского и других штаммов коронавируса Фото: REUTERS

Вакцина «Спутник V» будет эффективна не только против выявленной в Европе мутации коронавируса под названием VUI-202012/01, но и с другими мутациями. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев .

Он объяснил, что в основе вируса S-белок, с которым вакцина очень хорошо справляется.

«Это основано на наших дискуссиях с Институтом Гамалеи. Мы видели, что предыдущие модификации, то, что называется S-белок - это, фактически, белок, который кодирует шип коронавируса, - "Спутник" справлялся с ними очень хорошо и качественно», - отметил Дмитриев .

Именно поэтому в РФПИ делают предварительный прогноз, что препарат справится с любой мутацией коронавируса. Об этом Дмитриев сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Об этом 14 декабря сообщил Минздрав королевства. Вирус распространяется с большей скоростью – до 50-70% и требует от населения еще большей осторожности.

Глава РФПИ добавил, что любые другие мутации, скорее всего, будут под силу «Спутнику V». Но допустил, что могут понадобиться определенные модификации вакцины, чтобы справляться с другими штаммами. Пока же это не требуется.