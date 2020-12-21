Минздрав призвал не испытывать систему здравоохранения в Новый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Минздрава Михаил Мурашко обратился к россиянам с просьбой «не испытывать» систему здравоохранения в новогодние праздники. Он также призвал помнить о профилактике и защитить себя от травматизма.

«Мы все-таки находимся в условиях пандемии, поэтому помнить о профилактике крайне необходимо. Плюс, мне хотелось бы просто попросить наших сограждан помнить о своем здоровье в эти дни, защитить себя от травматизма, детей своих защитить», - добавил Мурашко.

Он напомнил, что сегодня на медиков ложится колоссальная нагрузка, они будут на посту и в Новый год. Поэтому важно не рисковать собственным здоровьем, не пытаться «испробовать систему на прочность».

Лучше быть здоровым, сказал министр в интервью телеканалу «Россия-24».

Ослабление действия вакцины от коронавируса и другие неизученные побочные реакции могут последовать при употреблении алкоголя во время вакцинации, сообщил ранее KP.RU врач-нарколог.