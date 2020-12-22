Коронавирус в Москве, последние новости на 22 декабря 2020 года: из столицы запретили летать в Лондон

Тем временем больше половины медиков столицы уже переболели ковидом Фото: Олег ЗОЛОТО

Прирост числа заболевших коронавирусом в Москве остается по-прежнему на высоком уровне. Накануне объявили, что ковид диагностирован еще у 7797 пациентов. Для сравнения число москвичей, которых сняли из-под медицинского наблюдения — 4798 человек.

— Напоминаем о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — сообщает оперштаб по противодействию распространения коронавируса в Москве.

Тем временем больше половины медиков столицы уже переболели ковидом. Данные огласил мэр Москвы Сергей Собянин. Кто-то перенес болезнь с осложнениями, у других она прошла бессимптомно.

Очередной клуб в Москве могут закрыть из-за нарушений. В заведении Pravda отжигали поклонники группы Sunsay. Однако про маски и перчатки поклонники украинского коллектива позабыли. Накажут за это площадку: выпишут штраф или запретят работу на срок до 90 дней.

Рейсы из Москвы в Лондон теперь под запретом. Все из-за распространения нового штамма коронавируса. Все полеты в Великобританию из России после наступления 22 декабря, должны быть прекращены.

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