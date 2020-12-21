ФСБ назвала провокацией публикацию Навального

В ФСБ назвали провокацией так называемое расследование Навального Фото: Олег ЗОЛОТО

Федеральная служба безопасности назвала провокацией так называемое расследование Алексея Навального о своем якобы отравлении.

По мнению Центра общественных связей ведомства, это спланированная провокация, цель которой дискредитация ФСБ России и ее сотрудников.

Там также отметили, что провести подобное «расследование» невозможно без организационной и технической помощи от иностранных спецслужб.

«Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях», - добавили в ФСБ.

Этот способ позволяет установить реальных участников разговора.

Ведомство пообещало провести проверку этого «расследования», и по результатам дать ему процессуальную оценку.

Опубликованный блогером Алексеем Навальным видеоролик с "телефонным разговором" является подделкой, подвели итог в ФСБ.

Напомним, 20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Позднее блогера по просьбе его жены перевезли в немецкую клинику «Шарите». Власти Германии по итогам обследования сообщили, что блогера якобы отравили веществом из группы «Новичок».

Никаких доказательств отравления этим ядом немецкие власти до сих пор не предоставили. Москва неоднократно запрашивала данные по Навальному, но спецслужбы Германии отказывались сотрудничать.