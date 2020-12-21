Ученые разработали чихающего робота для тестирования масок

Финляндия разработала чихающего робота для тестирования масок Фото: vttfinland |Instagram Фото: Instagram.com

Робота, который имитирует чихание и кашель, создали медики Университета Тампере и специалисты Ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии (THL). Он позволит понять, насколько эффективны различные виды масок и фильтры для очищения воздуха.

Ученые отметили, что в отличие от человека, состав и размер «выдыхаемых» капель и аэрозолей которого невозможно отследить, робот может дать всю необходимую информацию.

Робота можно настроить на определенный уровень «выдаваемых аэрозолей» и необходимое количество повторений их выдыхания.

При экспериментах с ним отслеживаются еще и такие внешние факторы, такие как температура и влажность в помещении.

Ранее в Эстонии сообщили, что изобрели вакцину от COVID-19, но заявили о нехватке денег на испытания. Ученым не хватает 10 миллионов евро. Препарат прошел испытания на животных, но на вторую фазу (испытания на людях) у фирмы нет денег.