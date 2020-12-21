Путин присвоил главе МЧС звание генерала армии

Путин присвоил главе МЧС Зиничеву звание генерала армии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин 21 декабря присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание генерала армии.

«Присвоить воинское звание генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу», — говорится в указе №807 главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Евгений Зиничев занимает пост Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 18 мая 2018 года. Ему 54 года.

В 1984—1986 годах после школы пошел в армию и служил на Северном флоте. С 1987 по 1991 годы был на службе в КГБ СССР.

Ранее президент РФ наградил Кадырова орденом Почета за трудовые успехи, активную жизненную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. А летом 2020 года он по телефону зачитал главе республики указ о присвоении ему звания генерал-майор.