В Лондоне ввели очень строгие карантинные меры, специалисты выясняют, насколько опасен новый штамм коронавируса Фото: REUTERS

22 декабря, ровно в полночь по московскому времени, Россия остановила авиасообщение с Британией.

Такое решение было принято накануне оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, а причиной стало то, что в Англии выявили новую мутацию вируса SARS-nCov-2. Ограничения будут действовать неделю.

Ранее оперштаб, сообщая о приостановке полетов в Великобританию, указал, что тщательно изучает ситуацию с появлением нового штамма коронавируса, дальнейшие решения станут принимать по обстановке.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе стало известно, что в Британии обнаружили новый тип COVID-19, который оказался еще более заразным.

Власти с 20 декабря ввели строжайшие карантинные ограничения в Лондоне, жители и гости британской столицы стали массово покидать город, а другие страны предпочли прекратить воздушное и железнодорожное сообщение с королевством. Специалисты выясняют, насколько опасен «британский» штамм коронавируса.

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Новая мутация коронавируса более заразна: как велика опасность

Тревожная новость о мутации коронавируса пришла еще в начале недели. Премьер-министр UK Борис Джонсон заявил, что новая разновидность вируса, которую все чаще определяют у заболевших граждан Великобритании, на 70 процентов более заразна, чем обычная. В связи с этим в Лондоне ввели максимальный уровень ограничений: кафе, ресторанам и барам запретили принимать клиентов (только торговля навынос и доставка), отменены массовые публичные мероприятия, запрещены сборы более шести человек и т. п. (подробности).