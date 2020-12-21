В России запретили продавать «просрочку»

Новые санитарные требования для магазинов и рынков будут действовать до 1 января 2027 года Фото: Иван ВИСЛОВ

С первого дня Нового года с российских прилавков должны пропасть продукты с истекшим сроком годности, позеленевшая картошка, яйца с грязной скорлупой, размороженные и заново замороженные мясо, рыба, полуфабрикаты.

Дело в том, что Роспотребнадзор ввел новые санитарные требования для магазинов и рынков, которые запрещают продавать просроченные продукты. Эти нормы будут действовать как минимум шесть лет – с 1 января 2021 года до 1 января 2027-го.

Постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию», - говорится в документе.