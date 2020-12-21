Байден сделал прививку от коронавируса в прямом эфире

Байдену ввели первую дозу вакцины от коронавируса Фото: REUTERS

Новоизбранный президент США Джозеф Байден сделал прививку от коронавируса. Первую дозу вакцины против COVID-19 будущему главе Белого дома ввели в клинике Christiana Care в городе Ньюарк (штат Делавэр), передает агентство Reuters.

Вакцинация победившего в гонке за пост главы государства демократа прошла в прямом эфире, кадры этого «исторического момента» показали все ведущие американские телеканалы.

Байден, которому месяц назад исполнилось 78 лет, был в черной защитной маске. После инъекции он поблагодарил сотрудников клиники. Через некоторое время ему предстоит второй укол.

«Я делаю это, чтобы показать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда появится возможность получить вакцину. Здесь не о чем беспокоиться. Жду вторую инъекцию», - сказал Байден журналистам после процедуры.

Он добавил, что в этот же день прививку от коронавируса сделала его жена Джилл.

Агентство уточняет: Байден привился широко разрекламированной вакциной, которую совместно разработали немецкая компания Pfizer и американская BioNTech. Как писал сайт kp.ru, 13 декабря этот препарат разрешили применять в США. Сообщалось, что первыми прививки от коронавируса получат медики и пациенты учреждений длительного ухода, а также высокопоставленные сотрудники Белого дома.