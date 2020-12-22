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Политика

«Чтобы все были здоровы!»: Путин рассказал, что загадает на Новый год

Своим новогодним желанием президент России поделился, когда покатался на катке на Красной площади с мальчиком
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин на катке на Красной площади девятилетним Димой из Челябинска

Президент России Владимир Путин на катке на Красной площади девятилетним Димой из Челябинска

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал, какое желание он загадает под бой Курантов в новогоднюю ночь – чтобы все были здоровы.

После того, как глава государства покатался с девятилетним Димой Ащепковым из Челябинска на катке на Красной площади, дети – мальчик и его младшая сестра, восьмилетняя Софья, поинтересовались у президента, что он загадает на Новый год.

- Пока еще не придумал, - ответил Путин.

Но потом добавил: «Чтобы все были здоровы!».

Владимир Путин сфотографировался с семьей девятилетнего Димы Ащепкова на память

Владимир Путин сфотографировался с семьей девятилетнего Димы Ащепкова на память

Фото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник, 21 декабря, президент исполнил новогоднее желание Димы Ащепкова из Челябинска, который мечтал покататься на коньках на Красной площади в Москве. И сам вышел с ребенком на каток с клюшкой, в форме сборной России по хоккею.

А после тренировки, которую для них провел олимпийский чемпион Валерий Каменский, Владимир Путин сфотографировался на память с семьей Димы.

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