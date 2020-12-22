Ученые назвали природное лекарство от коронавируса

Глицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки, может подавлять вирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкие ученые назвали еще одно природное лекарство от коронавируса. Исследователи из университетской клиники в Эссене выяснили, что содержащаяся в корне солодки глицирризиновая кислота способна подавлять вирус, который вызывает заболевание COVID-19. Результаты своей работы они опубликовали на портале bioRxiv.

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