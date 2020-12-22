Коронавирус у Павла Кулижникова: что известно о состоянии здоровья конькобежца

Павел Кулижников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Восьмикратный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников заразился коронавирусом, поэтому спортсмену придется пропустить Всероссийские соревнования на призы конькобежного центра «Коломна», которые будут проходить на этой неделе.

Как сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России, Павел переносит болезнь к легкой форме, вскоре ему предстоит сделать еще один тест на COVID-19.

«В этом году у нас из-за пандемии изменилась система отбора, и в принципе он уже стартовал на квалификационных стартах для участия в международных соревнованиях. Так что в команду он отобран», - рассказала РИА Новости исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Она пожелала Кулижникову поскорее выздоравливать и, отметив, что «по планам пока не загадываем», выразила надежду на то, что Павел все-таки сможет выступить на международных соревнованиях в нидерландском городе Херенвен в январе и феврале.