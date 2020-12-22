Посол России в ЦАР опроверг сообщения СМИ о переброске сотен военных

Ситуация в ЦАР накалилась в преддверии парламентских и президентских выборов, назначенных на 27 декабря Фото: REUTERS

Посол России в Центральноафриканской Республики Владимир Титоренко опроверг сообщения некоторых западных СМИ о том, что в ЦАР якобы были переброшены «несколько сотен» российских военных.

«Кроме пяти сотрудников представительства министерства обороны России при Минобороны ЦАР в Банги, здесь нет других военнослужащих России. Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию Центральноафриканской Республики по просьбе правительства этой страны. Периодически осуществляется их ротация», - пояснил посол в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что «это хорошо известно Совету Безопасности ООН, так и всему мировому сообществу». Владимир Титоренко также добавил, что ещё 14 российских офицеров служат в составе миротворческой миссии Всемирной организации – в МООНЦАР.

Слухи о переброске российских солдат в ЦАР появились на фоне обострившейся в этой стране ситуации. В преддверии назначенных на 27 декабря парламентских и президентских выборов три основные повстанческие группировки объявили, что решили объединить свои силы против правительства. После этого власти ЦАР обвинили экс-президента республики Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее действующий лидер страны Фостен-Арканж Туадера говорил, что боевики разных банд в ЦАР сейчас вооружены гораздо лучше, чем национальная армия.