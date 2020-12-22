Apple планирует через три года наладить выпуск беспилотных автомобилей

Компания Apple планирует в 2024 году наладить производство пассажирского самоуправляемого автомобиля Фото: REUTERS

Американская компания Apple под руководством Тима Кука уже более шести лет разрабатывает проект Titan по созданию самоуправляемого автомобиля собственной конструкции для массового потребителя, и планирует наладить его выпуск уже в 2024 году. Об этом со ссылкой на несколько осведомленных источников сообщило агентство Reuters.

По данным собеседников издания, реализацию проекта Titan «яблочники» продолжают с 2014 года. Самоуправляемый автомобиль, по замыслу разработчиков должен быть оснащен дешевым и энергоемким аккумулятором – большой одноэлементной батареи, над созданием которой и работают сейчас в компании.

При этом источники Reuters не уточняют, о каком именно авто идет речь об электромобиле или машине с ДВС, однако отмечают, что свое первое беспилотное транспортное средство компании придется конструировать на основе модели какого-нибудь известного и признанного в мире производителя автомобилей.

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