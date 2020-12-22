Число заразившихся коронавирусом в США превысило 18 миллионов Фото: REUTERS

В понедельник, 21 декабря, число заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 18 миллионов. По данным американского университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе сведений федеральных и региональных властей в США, с начала пандемии COVID-19 в стране заразились 18 006061 человек, умерли 319190 больных.

Самое большое число инфицированных с начала марта зафиксировано в штате Калифорния – почти два миллиона (1 907483) человек, на втором месте Техас, где медики выявили 1 602988 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следом идет Флорида – 1 212581.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что 11 декабря число жертв COVID-19 в Штатах превысило боевые потери страны во Второй мировой войне.

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