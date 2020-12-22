Женщина с «самой большой грудью в Европе» к Рождеству сделала себе бюст еще больше

Мартина Биг сделала себе подарок к Рождеству – новую грудь Фото: Кадр видео

Эпатажная модель Мартина Биг из Германии, которая считает себя женщиной с «самой большой грудью в Европе», сделала себе, любимой, рождественский подарок – новое «экстремальное преобразование». В итоге ее необъятная грудь стала еще больше.

Результатами очередной пластики немка очень довольна, она с гордостью продемонстрировала новый бюст на своей странице в Facebook и на Youtube.

«У меня отличная новость. Перед Рождеством у меня было действительно очень большое увеличение груди. Мне безумно нравится, когда моя грудь становится больше, больше, больше и больше, круче и крепче», - написала она в соцсети и предложила своим поклонникам посмотреть свежее видео.

В ролике Мартина пожаловалась, что из-за гигантского бюста на ней не застегивается ремень безопасности в машине, и показала, как она справляется с этой проблемой.

Однако женщина не собирается останавливаться на достигнутом, ей этого размера мало. Немка хочет сделать свою грудь еще больше – она нацелена на мировой рекорд, сообщает газета Daily Star.

Напомним, как писал сайт kp.ru, светлокожая блондинка Мартина Биг из Трира прославилась на весь мир пять лет назад, когда превратила себя в живую Барби с 12-м размером груди. Потом она стала темнокожей, бросила скучную работу в авиакомпании и объявила себя моделью.

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Мартина Биг увеличила бюст до 18-го размера. А теперь еще и делает инъекции, чтобы превратиться в «шоколадку» (подробности).