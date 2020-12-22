Почти четверть россиян не хотят приглашать к своим детям Деда Мороза на Новый год из-за коронавируса

Пригласить Деда Мороза со Снегурочкой в Новый год собираются только 6% россиян Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До Нового года осталось уже меньше десяти дней, и в преддверии любимых в нашей стране зимних праздников банк «Открытие» решил провести исследование, чтобы выяснить новогодние планы людей.

Оказалось, что почти четверть россиян не станут приглашать к своим детям Деда Мороза и Снегурочку из-за коронавируса, а также из соображений экономии.

«Для Деда Мороза со Снегурочкой проводы 2020 года и встреча 2021-го обещают быть не слишком урожайными с финансовой точки зрения. 65% россиян и 70% жителей столичного региона заявили, что в принципе не имеют привычки приглашать для детей Деда Мороза на Новый год. Но еще 22% откажутся от этого из-за пандемии и экономии денег», - рассказали в банке ТАСС.

Позвать к себе домой новогоднего волшебника с внучкой планируют только шесть процентов опрошенных, а 7% сказали, что пока не уверены, но рассматривают такую возможность.