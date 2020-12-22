Инфекционист рассказал о ситуации с коронавирусом через несколько лет

Все вирусы, в том числе коронавирус, постоянно мутируют Фото: REUTERS

О том, что коронавирус с нами теперь навсегда, говорили многие специалисты – как российские, так и зарубежные. Инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал ситуацию с COVID-19 спустя несколько лет. По его мнению, эта инфекция со временем станет более контагиозной, будет больше передаваться, но вызывать меньше осложнений.

Он отметил, что все вирусы постоянно мутируют, и коронавирус не исключение, но «у него эти мутации не такие выраженные, не такие значительные в плане изменения его генома», однако свойства ковида они все же меняют.

«Вирусу нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина. Это в первую очередь. То есть, со временем, через пять – семь лет коронавирусная инфекция видоизменится. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений», - сказал Тимаков РИА Новости.

Инфекционист добавил, что именно это сейчас и наблюдается в Британии: «Вирус контактнее на 70%, но при этом данных о том, что он протекает тяжелее, нет».

Напомним, как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе стало известно, что в Англии обнаружили новый тип COVID-19, который оказался еще более заразным. Власти с 20 декабря ввели строжайшие карантинные ограничения в Лондоне, жители и гости британской столицы стали массово покидать город, а другие страны, в том числе и Россия, приостановили воздушное и железнодорожное сообщение с королевством.

Между тем, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали не паниковать из-за новой «британской» мутации коронавируса. В Организации отметили, что специалисты пока не выявили «какого-либо изменения летальности вируса».

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