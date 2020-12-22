Toyota останавливает заводы в Великобритании и Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor в связи с выявлением новой мутации коронавируса в Великобритании решила на время остановить работу двух своих заводов в Соединенном Королевстве и одного – во Франции, передает телеканал NHK.

По его данным, досрочно отправить на рождественские каникулы работников этих предприятий пришлось, в основном, из-за транспортных проблем, которые серьезно осложняют отправку готовой продукции и доставку деталей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе стало известно, что в Англии обнаружили новый тип COVID-19, который оказался еще более заразным. В связи с этим многие страны, в том числе и Россия, приостановили воздушное и железнодорожное сообщение с королевством.

Между тем, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали не паниковать из-за новой «британской» мутации коронавируса. В Организации отметили, что специалисты пока не выявили «какого-либо изменения летальности вируса».

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