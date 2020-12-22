Последние новости на утро 22 декабря 2020: В ФСБ назвали «расследование» Навального провокацией

«КП» – о последних новостях на утро 22 декабря 2020 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние новости на утро 22 декабря 2020 года. Накануне президент России Владимир Путин подписал несколько документов, регламентирующих работу государственного совета и утвердил его новый состав, куда вошли 104 человека. В частности, секретарем госсовета назначен помощник главы государства Игорь Левитин.

Федеральная служба безопасности России назвала так называемое «расследование» блогера Алексея Навального спланированной провокацией, цель которой – дискредитация ФСБ и ее сотрудников. В ведомстве также отметили, что подобная активность «не была бы возможной без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб».

На сайте американского Минторга опубликован список из 103 компаний – российских и китайских, к которым Вашингтон намерен применить ряд экспортных ограничений. По мнению США, все они сотрудничают с вооруженными силами. В числе попавших в этот перечень 45 российских юридических лиц (некоторые компании указаны несколько раз), указаны Минобороны и Служба внешней разведки, Рособоронэкспорт, Ростех, компании «МиГ» и «Гражданские самолеты Сухого», а также предприятия Росатома.

Инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал ситуацию с COVID-19 через пять – семь лет. По его мнению, коронавирусная инфекция со временем станет более контагиозной, будет больше передаваться, но вызывать меньше осложнений. Он отметил, что все вирусы постоянно мутируют, и коронавирус не исключение, но «у него эти мутации не такие выраженные, не такие значительные в плане изменения его генома», однако свойства ковида они все же меняют.

До Нового года осталось уже меньше десяти дней, и в преддверии стране зимних праздников банк «Открытие» решил провести исследование, чтобы выяснить новогодние планы людей. Оказалось, что почти четверть россиян не станут приглашать к своим детям Деда Мороза и Снегурочку из-за коронавируса.

И напоследок забавная новость. Эпатажная модель Мартина Биг из Германии, которая считает себя женщиной с «самой большой грудью в Европе», сделала себе, любимой, подарок к Рождеству – новое «экстремальное преобразование». В итоге ее необъятная грудь стала еще больше. Результатами очередной пластики немка очень довольна, она с гордостью прказала новый бюст своим подписчикам в соцсетях.

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