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Политика

Посол РФ прокомментировал новые санкции США против российских компаний

Антонов считает экспортные ограничения Минторга деструктивными
Ксения АНУФРИЕВА
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Посол РФ прокомментировал новые санкции США против российских компаний

Посол РФ прокомментировал новые санкции США против российских компаний

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Российская сторона считает деструктивными и подрывающими взаимодействие экспортные ограничения Минторга Соединенных Штатов. Данные санкции против российских компаний ввергают отношения в еще больший кризис, считает российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

- Внесение российских компаний в санкционный список – это деструктивно. Они подрывают не только сохраняющееся экономическое взаимодействие между нашими странами, но и перекрывают любую положительную перспективу. США в антироссийском запале решили не считаться с интересами собственного бизнеса, - написал дипломат во вторник, 22 декабря, на своей странице в Facebook.

Анатолий Антонов отметил, что необоснованные утверждения о том, что флагманы российской индустрии, научно-производственные и исследовательские институты якобы подрывают национальную безопасность США, являются абсолютно неприемлемыми.

Выход из кризиса, по мнению посла, возможен только, если в США будут готовы выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения, однако пока что Россия не видит такого стремления с американской стороны.

Напомним, несколько дней назад США опубликовали новый «черный список» от американского Министерства торговли. В него попали 77 физических и юридических лиц – есть и две российские компании: «Космос комплект» и «Совтест комп».