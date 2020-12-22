Как россияне предпочитают встречать Новый год, показал опрос Фото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению большинства жителей России, идеальный Новый год должен проходить в кругу семьи. Такой точки зрения придерживаются 70 процентов опрошенных россиян, свидетельствуют данные опроса Работы.ру.

Лишь десять процентов респондентов сообщили, что предпочитают новогоднюю вечеринку в компании друзей. Для шести процентов лучшим способом отметить главный праздник в году является путешествие.

- Среди жителей России есть те, кто в Новый год предпочитает работать, однако таких нашлось всего два процента. И только один процент респондентов в новогоднюю ночь выбирается в центр города. Восемь процентов опрошенных заявили, что вовсе не отмечают Новый год, - цитирует исследование РИА Новости.

Опрос провели в декабре этого года. Участие в нем приняли более 2,5 тысячи граждан страны старше 18 лет.

Как сообщал сайт kp.ru, почти четверть россиян не станут приглашать к своим детям Деда Мороза и Снегурочку в грядущую новогоднюю ночь из-за соображений безопасности на фоне пандемии коронавируса и экономии. Позвать к себе домой новогоднего волшебника с внучкой планируют только шесть процентов жителей страны.

Ранее «Комсомольская правда» и мессенджер Viber провели опрос и выяснили, каким был уходящий 2020 год для жителей России. Несмотря на все сложности уходящего года, каждый смог найти в нем что-то положительное.