Более половины фейков в 2020 году были связаны с темой COVID-19 Фото: Алена МАРТЫНОВА

Более половины фейковых новостей в текущем году были связаны с темой пандемии коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили представители Роскомнадзора в интервью изданию РИА Новости.

- Около 60 процентов фейков в 2020 году связаны с темой пандемии коронавирусной инфекции в стране и мире, - отметили в ведомстве.

Среди иностранных платформ лидером по распространению фейковых новостей стал YouTube.

Из-за распространения недостоверной информации за этот год власти России уже наказали около сотни интернет-ресурсов. С начала 2020 года поступили требования российской Генпрокуратуры в отношении фейковой информации, распространяемой на более чем 1670 сайтах. К более 570 из них доступ был ограничен, около 1100 интернет-ресурсов удалили подобную информацию по требованию Роскомнадзора, отмечают представители ведомства.