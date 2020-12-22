Работодатели могут сделать 31 декабря выходным, напомнил Роструд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последняя неделя декабря в этом году будет сокращенной, поскольку 31 декабря выпадает на четверг и является рабочим днем, который предшествует праздничному. При это работодатели могут предоставить своим сотрудникам оплачиваемый выходной 31 декабря. Об этом напомнили представители Роструда в интервью агентству ТАСС.

- В 2020 году по производственному календарю 31 декабря выпадает на четверг, предшествуя нерабочему праздничному дню, в связи с чем его продолжительность сокращается на один час. После этого жители страны будут отдыхать с 1 по 10 января, - отметил замглавы ведомства Иван Шкловец. Таким образом, первым рабочим днем в следующем году станет 11 января.

Отмечается, что если работодатель решит сделать 31 декабря выходным, то он должен решить вопрос об оплате этого дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта.

Роструд напомнил также, что предоставить сотрудникам дополнительный день отдыха можно как день отпуска без сохранения заработной платы, однако обязательным условием для этого является заявление самого работника. Кроме того, это может быть выходной в качестве дополнительного дня отдыха за ранее отработанное сверхурочное время или работу в какой-то другой выходной или праздничный день.

Как сообщал сайт Kp.ru, Кремль оставил на усмотрение региональных властей решение об объявлении 31 декабря выходным днем. Официально последний день в году остается рабочим днем, однако многие российские регионы уже решили порадовать своих жителей выходным перед Новым годом.