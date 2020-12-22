Россияне в ночь на 23 декабря смогут наблюдать звездопад Урсиды Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Звездопад Урсиды, которые ежегодно наблюдается с 17 по 27 декабря, в текущем году достигнет своего пика в ночь на 23 декабря. В России будут благоприятные условия для наблюдения за метеорным потоком при ясной погоде. Желающим понаблюдать за звездопадом нужно искать метеоры над северным горизонтом, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

- На ночь с 22 на 23 декабря 2020 года приходится максимум действия метеорного потока Урсиды. В этом году ожидается до десяти метеоров в час. Луна будет присутствовать только на вечернем небе, скрываясь после полуночи под горизонт. При ясной погоде условия для наблюдения за «падающими звездами» будут благоприятными, - отметили эксперты. Чтобы успешно наблюдать звездопад, крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки, объяснили в планетарии.

Пик активности звездопада, по их подсчетам, придется уже в 12:00 22 декабря, но лучше всего наблюдать за метеорами поздно ночью. «Падающие звезды» будут видны над северным горизонтом.

Астрологи напоминают, что в эту ночь следует загадать желание. А вот экстрасенсы и тарологи предостерегают жителей страны об опасностях грядущего звездопада. Так, в беседы с «Пятым каналом» ведунья Саона рассказала, что метеорные потоки оказывают серьезное влияние на самочувствие. Особенно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями.

Напомним, что минувшей ночью с 21 по 22 декабря 2020 года жители России впервые за почти 800 лет могли наблюдать «слияние» двух гигантских планет – Юпитера и Сатурна. Две самые большие планеты Солнечной системы в эту ночь невооруженным глазом воспринимались как яркая двойная звезда.