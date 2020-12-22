Эксперт ВШЭ дал совет, как избежать просрочки по кредитам Фото: Shutterstock

Заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко дал советы, которые помогут избежать просрочки по кредитам.

Чтобы благополучно справиться со своими обязательствами, нужно заранее просчитать бюджет.

На момент оформления займа, лучше иметь финансовую подушку, которая поможет пережить сложные времена, например потерю работы. При этом долги перед банком будут исправно погашаться и не придется просить о рассрочке.

- Прежде, чем подписать кредитный договор, посчитайте, сколько реально денег из вашего дохода будет уходить на оплату долга. Останутся после этого средства на жизнь. Порой предлагают ориентироваться на то, какой процент доходов уходит на погашение займа, но это не отражает реальное положение каждого конкретного потребителя, - отмечает в беседе с NEWS.ru эксперт.

Он приводит наглядный пример: если у человека доход 200 тысяч рублей, то он может тратить на погашение кредита 50% от заработанного. Если же 40 тысяч рублей, то подобное соотношение мало вероятно.

- Нужно планировать свои доходы и расходы. Если получается, что зарплата не покрывает имеющиеся запросы, последние стоит уменьшить, - говорит Пушко.

Если возникли проблемы с выплатой кредита, то не стоит спешить взять другой? чтобы перекрыть первый. Банки часто видят, что доходы сокращаются и предлагают оформить договор под более высокий процент. Проблему это не решит, а только отложит ее на недолгий срок. К тому же, когда придет время вносить платежи по невыгодному кредиту, станет понятно, что ситуация только усугубилась.

В сложной ситуации можно попробовать договориться с банком и попробовать получить отсрочку, либо рассмотреть вариант реструктуризации долга.

Стоит отметить, что банки не всегда рады такому предложению, но могут пойти навстречу, так как закладывают в процент любого займа возможную долю невозврата.

- Если в собственности есть какие-то активы, например машина, то можно ее продать, чтобы погасить долг, - заключил Пушко.

Ранее консультант по финансовой грамотности проекта Минфина РФ «Вашифинансы» Валентина Наумова посоветовала, как выбраться из долговой ямы. По ее словам, начинать закрывать долги лучше с больших или самых невыгодных, сообщает телеканал "360".