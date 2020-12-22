На Украине предложили устроить России «новый Перл-Харбор» Фото: Александр КОЦ

Украинские власти должны разработать стратегию военного «освобождения» Крым и Донбасса. С таким призывом в эфире телеканала «Прямой» выступил политолог с Украины, доктор социальной экономики Зиновий Свереда.

Он заявил, что «нормандский формат» якобы завел страны «в никуда», а Франция и ФРГ неоднократно занимали на переговорах неоднозначную позицию, поэтому к диалогу по Украине следует подключить американскую и британскую стороны.

- Хотим мы того или нет, Киев должен разработать свою стратегию атаки. Мы обязаны отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров. Например, можно взорвать Керченский мост и устроить российскому флоту новый Перл-Харбор, - заявил Зиновий Свереда.

По мнению политолога, так Украины сможет сравниться с передовыми государствами в вопросе защиты своих интересов, а США и Великобритания начнут относиться к ней как к равному.

Это не первое заявление подобного рода со стороны Украины. Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов утверждал, что крылатые ракеты Р-360 якобы способны за несколько минут уничтoжить рoccийcкиe кoрaбли в Чeрнoм и Aзoвcкoм мoрях, а также Крымcкий мocт.

Ранее жители Болгарии оценили угрозы властей Украины нацелить ракеты «Нептун» на Крымский мост. Один из них отметил, что Киев, конечно, может попробовать нанести удар по мосту, но после этого «Украина будет непригодна для жизни еще несколько тысяч лет».